Bitlis'te mart karı esarete dönüştü: Araçlar yolda kaldı

Tatvan-Hizan Karayolu'nda aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışından dolayı 1470 rakımlı Panor Dağı bölgesinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu yolda 20 araç mahsur kaldı. Araçlarda bulunan yaklaşık 30 kişi ekiplerden yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve aniden bastıran tipiden dolayı bölgeyi çıkamayan onlarca aracı vatandaşlar kurtardı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışının etkili olduğu bölgeye Karayolları ekipleri ise anında müdahale ederek yolları açtı.

Çocuklar kar yağışının tadını çıkardı

Tatvan ilçesinde son günlerde cemrenin yere düşmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmüştü. İlçede aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışı baharı bekleyen Tatvanlıları bir yandan üzerken, bir yandan da çocukların eğlencesi haline geldi. Evlerinin önünde kartopu oynayan çocuklar kar yağışının tadını çıkarırken mart ayında yağan kar yağışından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.