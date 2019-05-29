Küçüksu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Bulut Gökçek, arkadaşlarıyla okulun bahçesinde oynarken, yakınlarındaki dere yatağına yuvarlanan topu almaya gitti.

Dengesini kaybederek dereye düşen Gökçek'i kurtarmak için suya atlayan başka bir öğrenci, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Daha sonra, derede arama yapan köylüler, Gökçek'in cansız bedenini suya düştüğü yerin yaklaşık bir kilometre uzağında buldu.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Gökçek'in cesedi ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA