AA 06.01.2026 20:28

Bitlis'te çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti.

İlçenin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İder'in üzerine, caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kar ve buz kütlelerinin altında kalan İder, ağır yaralandı.

Bitlis'te çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalan kadın öldü

Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Bitlis Buzlanma Kar Yağışı
