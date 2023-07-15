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Türkiye
AA 15.07.2023 01:05

Bitlis'te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı bölgeler, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği açıklandı.

Bitlis'te bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'da Fındıklık Ormanı olarak adlandırılan, Kesen Deresi güneyi, Melihazel Deresi güney doğusu ile Hamini Deresi güney batısı arasında kalan bölgelerde, terör örgütü mensuplarının faaliyetini engellemek, eylem etkinliğini kırmak maksadıyla icra edilebilecek operasyonlarda sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesine istinaden, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 2565 Sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, 6'ncı maddede belirtilen bölgelerin 14-28 Temmuz tarihleri arasında 'özel güvenlik bölgesi' olarak ilan edildi."

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