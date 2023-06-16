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Türkiye
AA 16.06.2023 19:07

Bitlis merkezli organize suç örgütü operasyonu

Bitlis merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis merkezli organize suç örgütü operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bitlis merkez, Mutki, Güroymak, Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Muş, İstanbul, Hatay, Antalya ve Bursa'da organize suç örgütüne yönelik 13 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 4'ü kurusıkı 8 tabanca, 7 av tüfeği, çeşitli çaplarda 532 fişek, hücum yeleği ve silah üstü dürbün bulundu.

Şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bitlis Suç Örgütü
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