Çok Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.06.2023 17:35

Antalya'da aranan 112 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’da aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 112 şüpheli yakalandı.

Antalya'da aranan 112 şüpheli gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet ve İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelinde daha öncede belirlenen adreslere yapılan operasyonda, "dolandırıcılık", "cinayet", "cinsel istismar", "yaralama", "hırsızlık", "mala zarar verme", "uyuşturucu madde ticareti", "resmi belgede sahtecilik", "cinsel saldırı", "tehdit hakaret" ve "yağma" gibi suçlardan aranması bulunan 112 şüpheli gözaltına alındı.

50 ekip ve 119 personelin katılımıyla gerçekleşen operasyonda yakalanan şüpheliler, polis merkezlerine götürüldü.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu Belediyesi'ne 'heykel' yanıtı
17:55
Suudi Veliaht Prens bin Selman, Macron ile görüştü
17:43
Bakan Şimşek: Refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz
17:26
Uzun süre evden çalışma kalıcı şekil bozukluklarına sebep olabilir
17:43
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazır
17:18
ABD'de 86 yaşındaki bir kişi "1984"ün ilk baskısını 65 yıl sonra kütüphaneye iade etti
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
Hindistan’ı Biparjoy Kasırgası vurdu: 2 ölü, 23 yaralı
FOTO FOKUS
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
Hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yola savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ