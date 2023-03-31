Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası Bitlis’te beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.
Mart ayının son günü olmasına rağmen kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı
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