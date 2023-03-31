Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası Bitlis’te beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Mart ayının son günü olmasına rağmen kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.