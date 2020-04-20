Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Ali Baki Eke, Osmancık ilçesinde yaşayan ailesinin, komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıktığını öğrendi.

Eke, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' ve 'sosyal mesafe' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle aile bireylerini uyardı. Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine, jandarma, polis ve zabıtayı arayarak ailesini ihbar etti.

Genç teknisyen ailesini ihbar etmesine ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı.

Eke'nin "Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim. Ateş düştüğü yeri yakar. Yarın pişman olacağımız hareketlerinden lütfen kaçınalım" yazılı notu, sosyal medyada beğeni topladı.