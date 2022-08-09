Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biri turuncu kategoriden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında birisi turuncu kategoriden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü aktarıldı.
Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İHA ve SİHA destekli operasyon
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerden birisinin turuncu kategoriden olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, "Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında İHA- SİHA destekli icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, biri Terör Arananlar Listesi’nde “turuncu” kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Batman PKK/YPG Terörle Mücadele
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