Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü aktarıldı.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İHA ve SİHA destekli operasyon

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerden birisinin turuncu kategoriden olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında İHA- SİHA destekli icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, biri Terör Arananlar Listesi’nde “turuncu” kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.