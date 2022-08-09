Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırın kabini koptu, sürücü hafif yaralandı
İzmir'de kamyonla çarpışması sonucu kabin bölümü kopan tırın sürücüsü hafif yaralandı.
M.C.T'nin kullandığı sac levha yüklü tır, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı geçişinde, önünde seyreden M.K. yönetimindeki kamyona çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle dorsede bulunan rulo halindeki sac levhaların çekiciye çarpması sonucu tırın kabin bölümü parçalanarak koptu.
Sadece şasi ve motor aksamı kalan çekicideki sürücü, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Yola savrulan kabin ve sac levhalar vinç yardımıyla kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik bir süre tek şeritten ilerledi.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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