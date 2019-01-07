Çanakkale'nin Yenice ve Balıkesir'in Manyas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Yenice'de 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Manyas

Manyas'ta da İlçe Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Karlıova

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Bingöl

Bingöl'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle yarın kapalı olacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde, 8 Ocak Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA