Bütün ömrünü öğrencileriyle hastalarına adayan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu.

Aynı zamanda Türkiye'deki ilk COVID-19 vakasını da tespit eden isim olan Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi'ne yatırıldı.

Prof. Dr. Taşcıoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

Tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürülen Taşcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 Nisan'da hayata veda etti.

Nakkaştepe'de toprağa verildi

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar"

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" ol Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.

Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.

Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.

İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.

Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.