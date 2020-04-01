Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2020
Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum.
Erdoğan, mesajında, Türkiye'nin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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