Sağlık Bakanı Fahrettin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek. pic.twitter.com/V35aaAz30O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020

Koca, mesajında Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek." ifadelerini kullandı.