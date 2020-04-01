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Milli dayanışma kampanyasında 552 milyon 529 bin lira toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını açıkladı.
Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 00:36
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