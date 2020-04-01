İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını açıkladı.

Altun, "Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz." dedi.