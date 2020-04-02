Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine düzenleme
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Yerlikaya, "İlimizde faaliyet gösteren serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 olarak belirlenmiştir" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" sözlerini kullandı.
#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul pic.twitter.com/HMx0eyHrG8— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020
Etiketler: son dakika eczane saatleri istanbul valisi yerlikayaSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 11:31
Son Haberler
- 11:35
- 11:33
- 11:26
- 11:26
- 11:25
Sıradaki Haber
Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İlllere göre koronavirüs vaka sayıları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz