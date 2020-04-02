İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" sözlerini kullandı.

#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.#EvindeKalİstanbul pic.twitter.com/HMx0eyHrG8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2020