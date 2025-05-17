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Türkiye
İHA 17.05.2025 09:51

Bir arı, yüzlerce kişiyi yolda bıraktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki tırın sürücüsü, arının ısırması sonucu şoka girdi. Kontrolden çıkan tır ise makas atıp trafiği kapattı.

Bir arı, yüzlerce kişiyi yolda bıraktı

Kaza dün akşam saatlerinde Orhangazi-Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Bülent Ç. idaresindeki tır yoldan çıkıp makas attı.

Ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün arı sokması sonucu şoka girip kaza yaptığını belirledi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri, arının soktuğu şoktaki sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tır makas attığı için yol kapandı. İstanbul Bursa yönüne giden sürücüler ise kaza ve yolun kapalı olması sebebiyle mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğu ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasıyla sona erdi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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