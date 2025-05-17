15 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslor mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Balıkesir, Bursa ve sağanak beklenen Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.