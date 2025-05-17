Malatya'da 101 bin konutun ihalesi yapıldı

Sami Er, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tanıtım programında kentte son bir yılda yapılan çalışmaları anlattı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen kenti yeniden ayağa kaldırmak için konut ve iş yeri inşa çalışmalarının başladığını hatırlatan Er, gelecek kuşaklara yaşanabilir yeni bir şehir bırakmak istediklerini anlattı.

Er, kentte konutları yıkılan ve hasar gören depremzedelerin yanında kiracılar için de konutların inşa edileceğini hatırlattı.

Planlı, düzenli, altyapısı güçlü, ulaşımı kolay, güvenilir bir şehir inşa edeceklerini belirten Er, şöyle devam etti:

"Nisan 2024'te başladık, şu ana kadar 101 bin 443 bağımsız bölüm konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bu büyük bir rakam. Biz devletimizin gücünü burada görüyoruz. Bakın 977 şantiyeyle biz birinci sıradayız, bu şantiyeleri araçla gezmek isteseniz bir ayda bunları gezemezsiniz. Beydağı eteklerine çıkın Malatya'da şantiyelere bir bakın, kule vinçleri saymakta zorlanırsınız. Konutlarımızı da bu yılın sonunda insanlarımıza teslim etmiş olacağız."

Kent merkezindeki çarşı projesinde 1300 dükkan, 763 ofis ile 134 konut inşasının bittiğine işaret eden Er, "Burada 1300 araçlık otopark var. İnşallah temmuzda iş yerleri teslim edilecek. Bizim içimize sinmeyen cephe düzenlemeleri vardı, onlarla uğraşıyoruz, bittiğinde temmuz itibarıyla teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Rezerv alanlarında, Malatya'nın birinci sırada yer aldığını bunu kentin sosyal yapısını önemsedikleri için yaptıklarını bildiren Er, "Kent merkezinin yüzde 10'u rezerv alanı." dedi.