Marmara, Ege ve İç Anadolu için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, İç Ege (Denizli hariç), Marmara'nın güneyi (Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik'in güneyi) ve İç Anadolu'nun güneyi (Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray) ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yükseklerinde 80 km/saat) bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.