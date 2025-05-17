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Türkiye
AA 17.05.2025 05:29

Çorum'da yangın: 3 ev küle döndü

Çorum'un İskilip ilçesinde biri atıl vaziyetteki 3 evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 3 ev küle döndü.

Çorum'da yangın: 3 ev küle döndü

Hacıhalil Köyü'nde Ahmet Taş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın daha sonra Şükrü Karaman'a ait eve sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede bu iki evin bitişiğindeki kullanılmayan bir eve daha sıçradı.

İskilip Belediyesi ekiplerince yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek oldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ölen ya da yaralanan olmadı

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci de köye giderek yangın hakkında bilgi aldı.

Çizikci, yangının kontrol altına alındığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Köyde büyük bir yangın çıktığını belirten Çizikci, "Yangını kontrol altına aldık. Şükür ki ölü ve yaralı yok. Maddi hasar var. Büyük bir yangın. İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor" dedi.

3 ev kullanılamaz hale geldi

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

3 evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bildirildi.

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