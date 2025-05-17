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Türkiye
TRT Haber 17.05.2025 04:56

BUDO'nun bugünkü 8 seferi yapılamayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 8 seferi kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle yapılamayacak.

BUDO'nun bugünkü 8 seferi yapılamayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Bursa'nın da olduğu 19 ili uyardı.

İstanbul ile Bursa arasında işletilen Bursa Deniz Otobüsleri de kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle bazı seferlerini gerçekleştiremeyecek.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda iptal olan seferler açıklandı:

Saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri.

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