Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber-AA 13.02.2025 21:50

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 32 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 32 yaralı

Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Usta, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'tan Erzurum'a giden yolcu otobüsünün saat 20.00 sıralarında Genç istikametine 8 kilometre kala Selvi kavşağını geçtikten sonra aşırı buzlanma nedeniyle de keskin virajda kontrolden çıkarak kaydığını ve şarampole devrildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Usta, şunları ifade etti:

"Şoför, muavin, yardımcı şoför ve 41 yolcu var. AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz olay yerine geldiler. İlk belirlemelere göre şu anda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlardan 3'ü şu anda otobüsün altında, biri Genç Devlet Hastanesinde vefat etti. 24 yaralı Genç Devlet Hastanesine, 8 yaralı da Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şu anda ekiplerimiz otobüsü şarampolden çekmeye ve altında kalan varsa yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımızı çıkarma gayreti içindeler. Bu elim kazadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da sabır diliyorum. Berat Kandili'nde böyle bir kazanın olması çok üzücü."

ETİKETLER
Bingöl Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
İstanbul'da CHP'li 9 belediyeye yönelik terör soruşturması: 10 tutuklama
23:17
ABD Kongresindeki 145 Demokrat Trump'a Gazze açıklamalarını geri çekme çağrısı yaptı
23:14
ABD'de 350 Yahudi din adamı Trump'ın Gazze çıkışına karşı New York Times'a ilan verdi
23:15
Emine Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı ile görüştü
22:58
Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki: Yersiz ve nezaketten yoksun
22:45
Lübnan: ABD, İsrail'in Lübnan'da 5 noktada kalma niyetini bize bildirdi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak edildi
FOTO FOKUS
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
Gazze'de işgalci İsrail'in yıkıma uğrattığı üniversiteler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ