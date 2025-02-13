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Türkiye
TRT Haber-AA 13.02.2025 21:50

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 38 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı da 38'e yükseldi.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 38 yaralı

Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vali yaralıları hastanede ziyaret etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolcu otobüsünün ilk belirlemelere göre sis, buzlanma ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildiğini ifade etti.

Usta, kazada ölenlerin sayısının 5, yaralı sayısının ise 38 olduğunu duyurdu.

Yaralıların 30'unun Bingöl'de 8'inin ise Genç ilçesi, Diyarbakır ve Lice ilçesi ile Malatya'daki hastanelerde tedavi gördüğünü kaydeden Usta, devam eden kurtarma çalışmalarını yerinde izlediğini, yaralıları hastanelerde ziyaret ettiğini belirtti.

Usta, "Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

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