Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan filyasyon çalışmaları kapsamında, COVID-19 testi pozitif çıkanların temas ettiği kişilere ulaşılıyor, yeni tanıların izolasyonu sağlanıp tedavileri başlıyor ve verilerin halk sağlığı yönetim sistemine girilmesi ile de mücadele ağı genişletiliyor.

Filyasyon yönteminin başarıyla uygulandığı yerlerden biri olan Bingöl'de, bir haftada yeni vakaya rastlanmadı.

973 kişinin tedavileri yapıldı

Hastanelerde tespit edilen pozitif vakaların temasları kısa sürede tespit edilerek, salgının geniş kitlelere yayılmasının önüne geçildi. Bu kapsamda 973 kişi tespit edilerek tedavileri yapıldı.

Bingöl'de 60 kişilik filyasyon ekibi gece gündüz demeden çalışıyor. Hasta olanların temas ettikleri kişilerin adreslerine gidiliyor ve numune örnekleri alınıyor. Böylece kentte salgın hem kontrol altında tutuluyor hem de yeni vakaların önüne geçiliyor. Kentte filyasyon çalışmasının bir kısmı da aile hekimleri tarafından yürütülüyor.