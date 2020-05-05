Haber Giriş: Kaynak: AA
TOKİ'den borcunu erken ödeyenlere indirim
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Toplu Konut İdaresi tarafından yeni bir kampanya başlatılıyor. Borcunu erken ödeyenlere yüzde 20 indirim yapılacak. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Haziran'da sona erecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yıllık indirim kampanyasını başlatıyor. Borcun tamamını peşin ödeyenlere yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Kampanya kapsamında esnek ödeme imkanı da getirildi.
Borcun yüzde 25'inden az olmamak kaydıyla yapılacak peşin ödemelerde aynı indirim oranı geçerli olacak. Kampanyaya taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.
Borcun tamamının kapatılacağı peşin ödemelerde uygulanacak. Borcun yüzde 25'inden az olmayacak peşin ödemelerde de indirim olacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. 6 Mayıs'ta başlayacak başvurular, 19 Haziran'da sona erecek.
Etiketler: TOKİ yıllık indirim kampanyası peşin ödeme erken borç ödemeSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 10:40
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