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Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağı...
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Araç giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?
İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemlerine ilişkin yeni genelgesine göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
Genelge ile kısıtlamanın uzatıldığı iller ise şunlar; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.
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