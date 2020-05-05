Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.

Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale dışında tüm yurtta sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının önemli bir değişiklik olmadan mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da yağış 2 gündür etkisini sürdürüyor

İstanbul’da dün etkili olan yağış bugün de devam ediyor.

Yağış nedeniyle araç trafiği olumsuz etkilenirken, yağmur nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü. Araç sürücüleri yavaş ve dikkatli bir şekilde seyirlerine devam etti.

Dışarı çıkan ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların da şemsiyeyle yağmurdan korundukları görüldü.

Öte yandan rüzgarın da etkili olmasıyla birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.