Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynarken basıldılar, dolaplara saklandılar
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de polisin, kumar oynandığı belirlenen villaya düzenlediği baskında, şüpheliler saklandıkları dolaplarda yakalandı. 12 kişiye toplam 52 bin 275 TL para cezası kesildi.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir villada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Çamlık yol mevkiinde bulunan villaya baskın yaptı.
Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler, villanın ışıklarını kapatarak katlardaki odalarda bulunan dolaplara saklandı.
12 şüpheliye 52 bin lira ceza kesildi
Kumar oynatmak için villayı kiraladığı iddia edilen S.D, ikamete gelen polis ekiplerine kapıyı açtı.
Villada detaylı arama yapan ekipler, kumar oynayan şüphelileri saklandıkları dolaplarda tespit ederek yakaladı.
Olayda 12 şüpheliye 52 bin 275 lira para cezası uygulanırken, S.D'ye yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Villa kumar baskını izmirSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 08:11
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