Ankara'nın Haymana ilçesinde oturan İmdat Kibar, yaklaşık 1,5 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan Kibar'ın yapılan testi pozitif çıktı.

Kibar, 20 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Son testinin negatif çıkması üzerine taburcu edilen Kibar, 20 gün de kendisini evde karantinaya aldı.

Tamamen sağlığına kavuşan Kibar, uzun yıllar çalıştığı semt pazarlarına döndü. Keçiören ilçesindeki semt pazarında tezgahını kuran Kibar, hastalığa tekrar yakalanmamak için maske ve eldiven takıp, hijyen kurallarına uyarak korunmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Bu tür önlemleri almayan vatandaşlar var"

Virüs ile mücadelesini anlatan Kibar, "Hastanede ilaç tedavisi gördük. Yaklaşık 20 gün hastanede kaldım. Daha sonra evde 20 gün karantinada kaldım ve çok şükür sağlığıma kavuştum" dedi.

Kibar, sigara içen herkesin kesinlikle sigarayı bırakması gerektiğini belirtti.

Kısıtlama sonrası pazarda yoğunluk olduğunu belirten Kibar, "Bizler eldiven maske takarak önlem alıyoruz ama bu tür önlemleri almayan vatandaşlar var. Pazarlar çok risklidir çünkü burada hijyen olmuyor" dedi.