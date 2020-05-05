Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Normal hayata dünüşü kademe kademe başlatacağız. Sınırlamalar azalsa bile devam edecektir.” dedi.

20 yaş altındakiler için sokağa çıkış izni

Cumhurbaşkanı Erdoğan “14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.” açıklamasını yaptı.

65 yaş üstündekiler ne zaman sokağa çıkabilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 65 yaş ve üstündeki kişilere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.