Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında bir adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 1'i ruhsatsız 3 av tüfeği, 52 tabanca fişeği, şarjör, 114 gram toz esrar, 10,9 gram kubar esrar, 1 kilo 144,8 gram kenevir tohumu ile 8 Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.