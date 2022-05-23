Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte zehir taciri 50 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Başkentte zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 391 şüpheliden 50'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde 16-22 Mayıs'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 391 zanlıdan 50'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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