Türkiye
Bingöl'de seyir halindeyken alev alan araç küle döndü04 Ocak 2020 Cumartesi 03:33 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 03:30
Bingöl'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Bingöl'ün merkez Çobantaşı köyünde hareket halindeki bir otomobil, bir anda alev aldı.
Sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiye haber verdi.
Hızla büyüyen alevler, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: TRT Haber