Türkiye

Bingöl'de seyir halindeyken alev alan araç küle döndü

04 Ocak 2020 Cumartesi 03:33 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 03:30

Bingöl'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.