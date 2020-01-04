Türkiye

Erzincan'da ulaşıma kar engeli

04 Ocak 2020 Cumartesi 00:20 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 00:22

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]