Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, savrulduktan sonra şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber