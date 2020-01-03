Türkiye
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi03 Ocak 2020 Cuma 21:30 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 21:37
Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.
Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, savrulduktan sonra şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: TRT Haber
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