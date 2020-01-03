Türkiye
Burdur merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu03 Ocak 2020 Cuma 20:55 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 20:56
Burdur merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Burdur, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen iki muvazzaf asker ile 3 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Burdur FETÖ operasyonu gözaltı adli kontrol şartı