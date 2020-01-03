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Burdur'da Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi03 Ocak 2020 Cuma 19:01 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 19:04
Burdur'da tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 23 adet obje ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, M.E. ve Ö.Ö'nün ellerinde bulunan tarihi eserleri Karamanlı ilçesine satacaklarını tespit etti.
Harekete geçen ekipler, M.E. ve Ö.Ö'nün bulunduğu aracı ilçede durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Roma ile Bizans dönemlerine ait bin 23 adet obje bulundu.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ö. savcılıkça, M.E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malzemeler, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: roma ve bizans dönemi tarihi eser Burdur operasyon