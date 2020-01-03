Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü03 Ocak 2020 Cuma 18:17 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 18:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde, Libya ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti.
Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak: AA