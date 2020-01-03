Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

03 Ocak 2020 Cuma 18:17 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 18:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesinde, Libya ve Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.