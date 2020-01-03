Türkiye
Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı03 Ocak 2020 Cuma 19:34 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 20:11
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da Hasan Tabuğa yönetimindeki otomobil, Elazığ-Pertek kara yolunun Aydıncık köyü mevkisinde, kar yağışı sonucu zeminin kayganlaşması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA