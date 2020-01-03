Siirt'te teröristlere ait patlayıcı düzeceği ele geçirildi03 Ocak 2020 Cuma 21:05 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 21:33
Siirt kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait patlayıcı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Merkez ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, teröristlere ait 300 metre kablo, 2 ateşleme düzeneğine bağlı telsiz, 1 akü, 2 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi.
#Siirt İl #Jandarma Komutanlığınca, Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda;— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) January 3, 2020
-300 Metre Kablo,
-2 Ateşleme Düzeneğine Bağlı Telsiz,
-1 Akü,
-2 kg Plastik Patlayıcı ele geçirilmiştir. pic.twitter.com/yHB36KcHiz
Kaynak: TRT Haber