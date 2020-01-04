Türkiye
Sivas'ta hafif ticari araç karlı yolda şarampole devrildi04 Ocak 2020 Cumartesi 03:12 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 03:24
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: DHA]
Konya'dan Erzurum istikametine giden Musa Mutlu yönetimindeki 42 EF 947 plakalı hafif ticari araç, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mutlu ile araçtaki 4 kişinin kazadan yara almadıkları belirlendi.
Kaynak: DHA