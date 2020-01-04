Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 yaralı04 Ocak 2020 Cumartesi 01:05 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 01:11
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolunun İstanbul istikametinde seyreden Mesut Halil Çetin idaresindeki 06 BKP 186 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Kuzören mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.
Bu sırada aynı yönde seyreden 34 BK 6816 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Hasan Çalışkan, kazayı fark edip yavaşlayınca arkasından gelen Eren Sayan'ın kullandığı 34 KE 0482 otomobil otobüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Sayan ile araçta bulunan İsmail Şarlat ve hafif yaralanan ticari araç sürücüsü Çetin, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yarım saat trafiğe kapatılan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekipler araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Otobüsteki yolcular, başka bir araca aktarılarak yolculuklarına devam etti.
Kaynak: AA