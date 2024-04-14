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Türkiye
AA 14.04.2024 14:05

Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

Bingöl'de minibüsün ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı
[Fotograf: DHA]

İbrahim İncetepe idaresindeki minibüs ile Fatih Çapkın'ın kullandığı hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 13 kişi yaralandı.

Bingöl'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 15 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her iki araçta bulunan yolcular ve sürücüler dahil 15 kişi hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılarımız Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, tedavilerine başlanmıştır. Kazada can kaybımızın olmaması tesellimiz olmakla beraber her zaman böyle sonuçlanmayabilir. Lütfen yayalar ve sürücüler olarak trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.

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