Eskişehir'de su dağıtım borusu patladı, çevre yolunu su bastı

Eskişehir'de şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda bazı mahallelerde su kesintisi yaşanırken, çevre yolunu su bastığı görüldü.

Yer altından dışarıya çıkan su caddenin belli bir bölümünde ilk şeride kadar taştı. Yetkililer tarafından suyun kapladığı bölgeye tedbir amacıyla dubalar yerleştirildi.

"Bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabilir"

ESKİ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda meydana gelen arızanın onarım çalışmaları devam etmektedir. Arızanın giderilmesine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Tepebaşı İlçemizin bazı mahallelerinde yüksek katlarda basınç düşüklüğü sebebiyle su kesintisi yaşanılabilir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.