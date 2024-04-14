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Türkiye
İHA 14.04.2024 13:07

Eskişehir'de su dağıtım borusu patladı, çevre yolunu su bastı

Eskişehir'de ana su dağıtım borusunun patlaması sonucunda çevre yolunu su bastı. Ekipler arızayla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir'de su dağıtım borusu patladı, çevre yolunu su bastı
[Fotograf: İHA]

Eskişehir'de şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda bazı mahallelerde su kesintisi yaşanırken, çevre yolunu su bastığı görüldü.

Yer altından dışarıya çıkan su caddenin belli bir bölümünde ilk şeride kadar taştı. Yetkililer tarafından suyun kapladığı bölgeye tedbir amacıyla dubalar yerleştirildi.

"Bazı mahallelerde su kesintisi yaşanabilir"

ESKİ tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise, "Şebeke hatlarını besleyen ana dağıtım borusunda meydana gelen arızanın onarım çalışmaları devam etmektedir. Arızanın giderilmesine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Tepebaşı İlçemizin bazı mahallelerinde yüksek katlarda basınç düşüklüğü sebebiyle su kesintisi yaşanılabilir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

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