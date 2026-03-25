AA 25.03.2026 17:13

Bingöl'de kar spreyinden etkilendikleri şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de sınıfta sıkılan kar spreyinden etkilendikleri şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu 4-B sınıfında bir öğrencinin beraberinde getirdiği kar spreyini sınıfta kullanması sonucu, bazı öğrencilerin nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi şikayetleri olduğunun gözlendiği belirtildi.

Açıklamada, okul idaresi ve öğretmenler tarafından müdahale edilen öğrencilerin güvenli alana tahliye edilerek, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildipş bilgisi paylaşıldı:

"Sağlık ekiplerince yapılan değerlendirme sonrası Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen 30 öğrencinin tetkik ve tedavileri tamamlandı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili idari inceleme başlatıldı. Okul ortamlarında bu tür ürünlerin bulundurulmamasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacaktır."

