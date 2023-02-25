Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 03:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Solhan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, yerin 14,44 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Solhan (Bingöl)
Tarih:2023-02-25
Saat:03:28:09 TSİ
Enlem:38.984 N
Boylam:41.021 E
Derinlik:14.44 km
Detay:https://t.co/0JdfoVdJ0L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 04:38
- 04:17
- 03:02
- 02:44
- 02:16
Sıradaki Haber
Depremlerde yaralanan 3 kişi daha İstanbul'a sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz