Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine dün düzenlenen operasyonda kurutulmaya bırakılan 40 kilogram kubar esrar ile tarlada ekili 2 bin 150 kök Hint keneviri bulundu.

Hint kenevirleri tarladan sökülerek imha edildi.