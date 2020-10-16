Haber Giriş: Kaynak: AA
Bingöl'de 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 40 kilogram esrar ve 2 bin 150 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine dün düzenlenen operasyonda kurutulmaya bırakılan 40 kilogram kubar esrar ile tarlada ekili 2 bin 150 kök Hint keneviri bulundu.
Hint kenevirleri tarladan sökülerek imha edildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:02
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