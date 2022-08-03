Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 23:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Bingöl'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem Bingöl merkezde saat 23.20'de meydana geldi.
Sarsıntı yerin 6,61 kilometre derinliğinde yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 03.08.2022, 23:20:56 TSİ
Enlem : 39.1100 N
Boylam : 40.3651 E
Derinlik : 6.61 km
Detay : https://t.co/5auO5q7Khg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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