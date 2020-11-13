Bingöl kırsalında patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi
Bingöl kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonunda bölücü terör örgütüne ait patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Merkez İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, dün Bingöl merkez ilçesi kırsalında 3 farklı noktada operasyon gerçekleştirildi.
Yıldırım- 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 2 adet büyük tüple hazırlanmış, 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı EYP düzeneği ele geçirildi.
Diğer 1 noktada yapılan arazi aramasında ise meşelik, sık ormanlık alan içerisinde kayalıklara gizlenmiş 1 adet bidon içerisinde silah mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca ele geçirilen malzemeler şöyle:
1 adet doçka namlusu,150 adet doçka mermisi, 150 adet doçka mermisine ait boş mayon, 2 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı karışımı madde,1 adet kütüklük ve 4 adet boş şarjör kılıfı ele geçirildi.
Operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi.
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