Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl İli Merkez İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı madde (EYP) olduğu duyumunun alınması üzerine, dün Bingöl merkez ilçesi kırsalında 3 farklı noktada operasyon gerçekleştirildi.

Yıldırım- 9 operasyonu kapsamında yapılan arazi aramasında 2 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 2 adet büyük tüple hazırlanmış, 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş uzaktan komutalı EYP düzeneği ele geçirildi.

Diğer 1 noktada yapılan arazi aramasında ise meşelik, sık ormanlık alan içerisinde kayalıklara gizlenmiş 1 adet bidon içerisinde silah mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca ele geçirilen malzemeler şöyle:

1 adet doçka namlusu,150 adet doçka mermisi, 150 adet doçka mermisine ait boş mayon, 2 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 50 kilogram amonyum nitrat ve plastik patlayıcı karışımı madde,1 adet kütüklük ve 4 adet boş şarjör kılıfı ele geçirildi.

Operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi.